Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caso Iemanjá foi arquivado

Belinda Carvalho foi levada pela água.

04.10.17

O Ministério Público indica que não foram encontrados indícios de crime no caso da mulher que foi levada pelo mar, na praia da Costa Nova, Ílhavo, em fevereiro, durante um ritual religioso a Iemanjá.



O despacho de arquivamento refere que nenhuma das testemunhas relatou pormenores que indiciem "qualquer sinal de coação" sobre a vítima ou "estado incapacitante relativo à mesma".



O caso aconteceu a 2 de fevereiro.



Três dos dez participantes no ritual aproximaram-se do mar e foram surpreendidos por uma onda. Belinda Carvalho foi levada pela água.



O corpo nunca foi encontrado.