Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Castanhas e animação na Feira de São Martinho

Feira é uma das mais antigas da região e remonta a 1662: completa este ano 355 anos.

Por Ana Palma | 09:36

Quentes e boas. São assim as castanhas assadas que se vendem na Feira de São Martinho, que se realiza em Portimão há 355 anos e que constitui uma referência da animação do outono no Algarve.



Apesar do preço - dois euros a dúzia - as castanhas assadas são a grande atração do evento, que termina hoje no Parque de Feiras e Exposições.



"Este ano as castanhas não são tão boas, porque não choveu, mas vendem-se bem. Nós vendemos, por dia, uma média de 200 quilos", revelaram ao CM Fernando e Emília Santos, que há muitos anos vêm vender castanhas assadas na Feira de São Martinho, que atrai milhares de visitantes.



"Venho aqui todos os anos e compro sempre castanhas. É tradição", disse ao CM João Manuel, que levou duas dúzias "porque lá em casa também gostam".



Outro grande atrativo desta feira de Portimão é o polvo assado, um petisco tipicamente algarvio.



"Este ano está melhor, tenho vendido mais. O polvo assado seco é uma tradição muito antiga no Algarve", explicou ao CM Manuel Brás - ou Manuel do Polvo, como é mais conhecido.



As farturas também não faltam na feira: "há 33 anos que cá venho. O negócio está normal, mas vende-se mais da parte da tarde e nos dias em que há promoções", revelou ao CM a vendedora Lúcia Fidalgo.



Além de petiscos e doces, os visitantes podem ainda encontrar na feira expositores de louça, plásticos, brinquedos, bijutaria, calçado e têxtil.



No evento marcam também presença os tradicionais divertimentos, como tômbolas, jogos de sorte e azar e pistas de carrinhos de choque, entre outros equipamentos de diversão.