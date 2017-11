Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Castelo de Paiva reafirmou ao Governo "urgência" no apoio ao concelho

Autarca insistiu que as medidas têm de ser de caráter extraordinário, porque o concelho não tem meios próprios para a urgência da situação.

Por Lusa | 17:36

O presidente da Câmara de Castelo de Paiva reafirmou ao Governo a "urgência" de medidas de apoio ao concelho para recuperar da "desgraça" provocada pelo incêndio que afetou 80% da mancha florestal, informou esta terça-feira a autarquia.



A posição da autarquia, assumida hoje em comunicado, resultou de um encontro ocorrido na segunda-feira em Castelo de Paiva entre o presidente da câmara, Gonçalo Rocha, o secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, e representantes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte (CCDR-N), do Instituto de Emprego e Formação Profissional, do IAPMEI e da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa.



No encontro, Gonçalo Rocha insistiu que as medidas a pôr em prática têm de ser de caráter extraordinário, porque o concelho não tem meios próprios para a urgência da situação que enfrenta.



O presidente da câmara recordou que ficaram várias famílias desalojadas e "muitos postos de trabalho em risco" e que, por isso, se reclama a solidariedade do Governo, na qual disse estar confiante.



O secretário de Estado participou numa sessão de apresentação das medidas de apoio às empresas afetadas pelos incêndios, realizada no auditório municipal.



Em Castelo de Paiva, o incêndio dos dias 15 e 16 e outubro deixou desalojadas 15 famílias, cujas habitações ficaram destruídas, e danificou várias empresas, afetado cerca de duas centenas de postos de trabalho.