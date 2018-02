Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Castro Marim leva água potável a 32 povoações

Câmara está a realizar um investimento de 3,2 milhões de euros, com recurso a fundos comunitários.

Por José Carlos Eusébio

A Câmara de Castro Marim tem em curso as obras de execução do subsistema central de adução e distribuição de água, que permitirão levar água potável a 32 povoações do interior do concelho. Está em causa um investimento de cerca de 3,2 milhões de euros, verba suportada a 85% por fundos comunitários, através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.



"Trata-se de uma situação de terceiro mundo que se arrastava há décadas. É inaceitável haver povoações sem água domiciliária, nem água potável nos fontanários", refere Francisco Amaral, presidente da câmara, que considera prioritária a resolução deste problema.



O autarca realça que já estão em curso as obras respeitantes à primeira fase do subsistema central, que visam garantir o abastecimento de água a 12 povoações. A empreitada, orçada em quase 1,8 milhões de euros, deverá ser concluída no próximo verão.



Entretanto, no final do passado mês foi adjudicada a segunda fase das obras, no valor de 1,4 milhões de euros. A empreitada tem como objetivo estender a rede pública a mais duas dezenas de povoações. Os trabalhos deverão ser terminados no início do próximo ano.



No total, serão instaladas condutas com uma extensão de cerca de 54 quilómetros, bem como serão construídos reservatórios e estações elevatórias.



Ao longo dos últimos anos, a autarquia já alargou a rede pública de abastecimento a algumas populações do interior do concelho. Mas mesmo com a concretização das obras atualmente em curso, haverá ainda povoações sem acesso à rede.