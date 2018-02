Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Catorze pessoas intoxicadas em incêndio

Casa, em Sintra, ficou temporariamente inabitável.

Por M.C. | 09:51

Um incêndio num apartamento, na quinta-feira de manhã no bairro da Caixa, em Monte Abraão, Sintra, causou 14 feridos. Seis pessoas tiveram de ser hospitalizadas devido a intoxicação por fumo.



Dezoito homens e 10 viaturas, dos bombeiros de Queluz e da PSP, combateram o incêndio.



A casa ficou temporariamente inabitável.



A Polícia Judiciária de Lisboa foi chamada a investigar as causas do incêndio.