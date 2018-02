Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cavalo à solta junto à EN125 gera pânico

Animal aparentava estar assustado e tinha um bocado de corda atada na pata esquerda da frente.

Por J.C.E. | 09:01

Um cavalo à solta e a correr numa via de acesso à EN125, a mais movimentada estrada do Algarve, que atravessa toda a região, na povoação do Patacão, em Faro, gerou este domingo, ao final da manhã, pelas 13h00, receio por parte dos condutores.



O animal aparentava estar assustado e tinha um bocado de corda atada na pata esquerda da frente, o que indica que estaria preso no campo e se terá conseguido soltar e fugir sem que ninguém se apercebesse.



O cavalo deixou depois de ser visto, não tendo chegado a haver intervenção por parte dos militares da GNR, que foram entretanto alertados para o caso. Há pouco mais de um mês, recorde-se, um carro colidiu com dois cavalos à solta na EN125, em Portimão, tendo o condutor ficado em estado grave.