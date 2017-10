Cavalo abatido a tiro encontrado com as patas cortadas

Segundo as autoridades, motivação terá sido o consumo da carne do animal.

Foi encontrado esta quinta-feira, em lagoa, Fafe, um cavalo morto e com as patas traseiras cortadas.

O animal, que seria jovem (entre seis a oito meses), foi morto a tiro na madrugada desta quinta-feira antes das pernas terem sido amputadas e o cadáver abandonado numa zona de serra.

Segundo o Notícias de Fafe, no local estiveram os serviços veterinários de Fafe e o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SENPA) da GNR de Guimarães. De acordo com as autoridades, que estão a investigar o caso, o consumo humano das patas do cavalo (considerada parte nobre do animal) será o motivo do crime.

O cavalo não tinha identificação, pelo que seria um animal selvagem.