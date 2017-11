Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cavalo colhido por comboio em Portimão

Veterinário municipal confirmou morte do animal no local.

Por Ana Palma | 08:27

Um cavalo morreu esta quinta-feira de manhã na zona da Pedra Mourinha, em Portimão, após ter sido colhido por um comboio que circulava na linha férrea do Algarve.



Segundo o CM apurou, o alerta foi dado às 08h12. Fontes que estiveram no local revelaram que o cavalo, após o embate, "ficou fora da linha férrea, não tendo por isso sido necessário cortar a circulação".



Os Bombeiros Voluntários de Portimão, a PSP e o veterinário municipal foram alertados e acorreram de imediato ao local, tendo o último confirmado a morte do animal.



O cadáver foi removido pelos serviços camarários.



O cavalo andava à solta junto à linha férrea, levando as autoridades a admitir que tenha fugido ao seu proprietário, estando ontem a ser procurado pela PSP de Portimão.