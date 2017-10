Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cego de ciúmes viola a mulher desde junho

Vítima de violência há 20 anos, desde que o casal namorava.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Violento ainda durante o namoro, há 20 anos, o homem ficou agora cego de ciúmes e desde junho meteu na cabeça que a mulher andava com outros homens. Num quadro de violência doméstica grave, passou das ocasionais estaladas para os espancamentos e violações à companheira, na casa de ambos, na Costa da Caparica, Almada.



Corria contra ele no Ministério Público, desde junho, processo por violência doméstica. Foi agora apanhado pela PJ de Setúbal e já está em prisão preventiva.



Segundo apurou o CM, o ataque que motivou a intervenção da PJ - que até então não tinha sido informada - ocorreu na manhã de sexta-feira. A mulher, de 37 anos, foi levar os filhos, de 3 e 10, à escola e quando regressou a casa tinha o marido à espera. O homem, de 39 anos, voltou a confrontá-la com a suposta existência de amantes. A vítima negou tudo.



O marido exigiu sexo mas ela recusou. Foi manietada e violada. A mulher acabou por arranhar o marido na cara e disse-lhe que iria à GNR. O homem fugiu e andou várias horas a deambular até ter sido apanhado pela Judiciária.



O soldador desempregado terá violado a mulher pelo menos três vezes desde junho, uma delas durante as férias, disse a vítima. Só que esta ainda não tinha feito a necessária queixa nas autoridades por esse crime.



Confrontado, o homem confessou agressões desde o namoro.