Cem carros apreendidos pela GNR

A operação, dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal e direcionada a operadores económicos em Beja e Setúbal, no âmbito do crime de fraude fiscal qualificada, foi realizada na quarta-feira e hoje pela Unidade de Ação Fiscal (UAF) com o apoio do Comando Territorial de Beja da GNR.Segundo a força de segurança, a operação foi "o corolário de dois anos de investigação a operadores que se dedicavam ao desmantelamento de veículos e à venda das respetivas peças a consumidores finais, oficinas de reparações e stands de automóveis das regiões do Alentejo, Setúbal e Algarve.A investigação incidiu num "canal dissimulado" de abastecimento de componentes automóveis, que realizava um "conjunto de transações" e obtinha rendimentos "ocultados da Administração Tributária".