Cemitério degradado com ossadas expostas

Falta de verbas impediu obras no cemitério, diz presidente da união de freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze.

Por José Durão | 08:49

O problema arrasta-se há décadas: os cemitérios da União de Freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, no concelho de Pombal, estão a necessitar de obras para reparar os danos causados pela exposição aos elementos. O mau tempo já chegou a expor ossadas.



As intervenções nos cemitérios têm incidido mais na ampliação dos espaços lotados do que na reabilitação das antigas sepulturas. O resultado é uma imagem de desmazelo: em Santiago de Litém, o pavimento em cimento está estalado e o piso está a abater com o peso das campas. Em São Simão de Litém, a chuva danificou várias campas e num dos casos acabou por deixar ossadas expostas.



A desertificação faz-se sentir nesta freguesia do concelho de Pombal e, à exceção do verão, quando muitos dos emigrantes voltam à terra, é habitual encontrar os cemitérios desertos. A redução no número de moradores limita também o número de pessoas que poderiam zelar pelas campas.



A União de Freguesias, liderada pelo reeleito Manuel Nogueira Matos, está a par da situação e só por "falta de verbas" é que os problemas não foram resolvidos mais cedo, afirmou o autarca.



"O cemitério [de Santiago de Litém] está em obras, o projeto está em execução", frisou o governante. Para já, a prioridade é aumentar a capacidade. "Depois, passamos à parte velha", disse Manuel Nogueira Matos.

Para o presidente, os cemitérios "não estão perigosos", e assegura que nenhum dos moradores lhe fez chegar reclamações. "Não temos conhecimento de qualquer queixa", garantiu o autarca.