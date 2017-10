Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centenas de animais mortos e queimados em incêndios

Por Lusa | 20:28

Os incêndios que deflagraram no domingo causaram a morte a centenas de animais, havendo também muitos queimados e outros à solta, disse esta segunda-feira à Lusa o bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, descrevendo o cenário como "extremamente difícil".



Segundo disse à Lusa Jorge Cid, o número de animais que morreram pode ser "bastante superior" ao de Pedrógão Grande, apesar de ainda não haver números concretos, mas os relatos dos veterinários que estão nas zonas afetadas, onde existem muitas explorações de animais, "são catastróficos".



Os animais que morreram são, sobretudo, pequenos ruminantes, caprinos e aves, referiu aquele responsável, contando que num só pavilhão, na Fonte Fria, em Serpins, no concelho da Lousã, morreram 200 animais, zona onde aproximadamente "80% dos produtores perderam os seus animais".



Além de ser necessário dar com urgência água, alimento e tratamento médico a muitos animais, sob pena de acabarem por morrer, é preciso também, idealmente, incinerar os cadáveres ou enterrá-los, com a colaboração das autarquias e das entidades públicas, no mais curto espaço de tempo possível.



Segundo Jorge Cid, a Ordem reativou o gabinete de crise que já tinha sido montado aquando dos incêndios em junho, em Pedrógão Grande, e está a coordenar os veterinários municipais e de clínicas das zonas afetadas que estão no terreno a prestar assistência aos animais.



"Na área da avicultura há pavilhões completamente destruídos, é incalculável o número de aves que possam ter morrido", acrescentou, sublinhando que muitos pequenos produtores também ficaram sem os seus animais, situação que considera que pode tornar-se num "problema social grave".



A Ordem dos Médicos Veterinários está a tentar angariar, para os animais afetados, alimentos e medicamentos, nomeadamente pomadas para as queimaduras e injetáveis.



Por outro lado, a Ordem está a agilizar a estratégia para a recolha de cadáveres juntamente com as autoridades competentes.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 36 mortos, sete desaparecidos, 63 feridos, dos quais 16 graves, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.



O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.



Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à utilização de meios aéreos.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.