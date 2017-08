Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centenas de atores dão aula de História ao vivo em Santa Maria da Feira

Mais de 80 espetáculos exigem meses de preparação por parte das companhias locais.

09:23

Passar os pórticos de entrada no recinto da Viagem Medieval, em Santa Maria da Feira, é como entrar numa verdadeira máquina do tempo. As roupas, as catapultas, as comidas, a música e as danças. Tudo no espaço é alusivo ao passado. ‘Diego’, encenado por um dos vários atores no terreno, chora a morte do irmão ‘Bartolomeu’. "Morreu da peste, coitado. Partiu os pés e foi-se, maldita doença", explica. A peste juntou-se à guerra e à fome para formar a ‘trilogia dos horrores’ vivida no reinado de Afonso IV - o tema da 21ª edição a Viagem Medieval.



"É um trabalho de meses. Assim que acabar esta, dia 13, vamos começar a pensar na próxima edição, é sempre assim", explicou ao CM Paulo Santos, diretor da companhia Décadas de Sonho, responsável pelos espetáculos de grande formato que acontecem duas vezes por dia (18h00 e 23h30). "São milhares de pessoas que vêm de propósito assistir. É como vir ao cinema, mas ao vivo", explicou o responsável pela encenação onde participam cerca de 100 atores e figurantes.



Mas os espetáculos são mais de 80, produzidos, principalmente, a nível local. O ‘Guilherme Pau’, outra personagem que por estes dias vive no Povoado montado no recinto falou ao CM de uma das novidades de 2017.



"Estou na tercena naval, onde se fazem utensílios para explorar o mar", explicou, enquanto vigiava o recinto "a mando d’el rei". O século XIV, revivido este ano, marcou o início da aventura marítima dos portugueses. A autarquia espera 600 mil visitantes na maior recriação histórica da Península Ibérica, com um orçamento de 1,2 milhões de euros.