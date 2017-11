Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centenas na despedida do ‘Senhor Algarve’

Presidente da República manifestou o seu “profundo pesar” pela morte do amigo.

Por José Carlos Eusébio | 08:28

Centenas de pessoas participaram ontem, em São Bartolomeu de Messines, Silves, no último adeus a Joaquim Cabrita Neto, que morreu aos 77 anos, vítima de doença prolongada.



O desaparecimento de uma das figuras mais marcantes da política algarvia da segunda metade do século XX não passou também despercebido ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que manifestou no site da Presidência o seu "profundo pesar" pela morte do "amigo" e apresentou "as mais sentidas condolências" à família.



Apelidado de ‘Senhor Algarve’, Cabrita Neto foi líder do PSD na região e desempenhou vários e importantes cargos públicos, nomeadamente de deputado, governador civil e presidente do Turismo do Algarve. Era ainda comendador da Ordem de Mérito. Além de muitos populares, o funeral contou com a presença de várias personalidades da vida política e da economia algarvia.



"Era uma grande figura regional mas também nacional", considera Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro, defendendo que se tratou mesmo da "maior voz que tivemos na defesa da região".



Mas, além da sua intensa atividade e influência na política, Cabrita Neto foi também "uma figura incontornável no turismo contemporâneo do Algarve", realça Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turístico do Algarve.



"Nem sempre estivemos de acordo, como é conhecido, mas nunca deixámos de ser amigos", recorda Elidérico Viegas, destacando que Cabrita Neto "assumiu e deu a cara na defesa dos interesses regionais".