Centenas no adeus a vítima de tragédia em França

Numa cerimónia marcada pela emoção, o padre José Mota lembrou Marília como uma pessoa querida de todos, que vai deixar saudade. "Foi nesta igreja que se casou em 2002 e é hoje que faz daqui a passagem. É uma perda para a família e para todos nós", disse.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

"Foi uma tragédia que não se consegue entender. Uma jovem perder a vida assim é muito injusto." O sentimento é de uma das inúmeras pessoas que ontem se despediram de Marília Nogueira, de 33 anos, que perdeu a vida, domingo, no acidente em Charolles, França, onde morreram mais três emigrantes. Regressavam à Suíça depois de terem passado as festas em Portugal.Os corpos das quatro vítimas mortais chegaram esta quinta-feira de manhã e o funeral de Marília decorreu da parte da tarde, em Nevogilde, Lousada, de onde era natural.Durante todo o dia, foram centenas as pessoas que passaram pela capela mortuária para prestar uma última homenagem e dar conforto à família da filha da terra. O marido e o filho mais novo não estiveram presentes por ainda estarem internados, mas o filho mais velho, de 13 anos, que também seguia no autocarro acidentado, despediu-se da mãe.