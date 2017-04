Centenas visitam IKEA no dia do corte do tronco

Ontem, com a inauguração a decorrer, ainda continuavam as obras no terreno. Isto porque, além da loja, o IKEA vai ainda abrir, na mesma zona, um centro comercial, no verão, e um outlet, no outono.



O grupo sueco diz que, com um investimento de 200 milhões de euros, este é "o maior projeto de construção privado a decorrer em Portugal". No total "serão criados três mil postos de trabalho" diretos e indiretos.



Para a maioria dos clientes, a grande vantagem da nova loja é a proximidade, como é o caso de Ana Pinto, que ontem também aproveitou para fazer compras: "Vivo em Faro mas morei em Lisboa e a mobília, que é do IKEA, veio toda de lá. Por isso, quando precisava de alguma coisa tinha de fazer 300 quilómetros para ir a Lisboa ou a Sevilha, agora já não."Ontem, com a inauguração a decorrer, ainda continuavam as obras no terreno. Isto porque, além da loja, o IKEA vai ainda abrir, na mesma zona, um centro comercial, no verão, e um outlet, no outono.O grupo sueco diz que, com um investimento de 200 milhões de euros, este é "o maior projeto de construção privado a decorrer em Portugal". No total "serão criados três mil postos de trabalho" diretos e indiretos.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





25%

25% 75% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





25%

25% 75% Muito satisfeito pub

Em vez das tradicionais fitas, em dia de inauguração na Suécia cortam-se troncos. Foi assim que ontem de manhã foi inaugurada a loja IKEA, com o corte de um tronco, a serrote, pela embaixadora da Suécia em Portugal, Caroline Fleetwood, pelo secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Ferreira, e pelo diretor do novo espaço do grupo sueco, Abdelhak Ayadi. Isto enquanto centenas de pessoas já esperavam pela abertura de portas.Às 10h00, como estava previsto, o primeiro IKEA no sul do País abriu ao público, com Elisa Gonçalves a ser a primeira cliente, ao chegar às 08h30."Nunca fui à loja de Lisboa e quando passei junto do IKEA de Sevilha disse ao meu marido para parar mas ele não parou", explica a residente em Almancil, que diz ter prometido que "iria ser uma das primeiras pessoas a vir ao IKEA de Loulé".