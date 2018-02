Centeno saúda "esforço tremendo" do Governo grego no cumprimento do programa

"Sobre a Grécia, há excelentes notícias: as instituições informaram que a Grécia atuou em todas as ações prévias", disse.

Por Lusa | 19:18

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, saudou esta segunda-feira, em Bruxelas, o "esforço tremendo do Governo grego" na implementação do programa de ajustamento, apontando que as instituições confirmaram que Atenas atuou em todas as ações prévias acordadas.



"Sobre a Grécia, há excelentes notícias: as instituições informaram que a Grécia atuou em todas as ações prévias. Foi um esforço tremendo do Governo grego, que está a demonstrar forte responsabilização do programa. De todas as 110 ações prévias, só duas estão ainda pendentes, e estão fora do controlo do Governo. Estou confiante de que poderão ser desobstruídas em breve pelas instituições", declarou Centeno no final da reunião de hoje do fórum de ministros das Finanças da zona euro.



"A bola agora também está do nosso lado. Serão necessários procedimentos nacionais para aprovar o desembolso de 5,7 mil milhões de euros, assim que as instituições validarem a conclusão das ações pendentes", acrescentou.



Centeno apontou que "o Eurogrupo vai agora virar-se para as próximas etapas do programa do MEE (Mecanismo Europeu de Estabilidade) e assegurar que a agenda de reformas vai perdurar para além do período do programa".



"Tal como prometi no último Eurogrupo, o trabalho técnico de medidas para alívio da dívida já começou", completou.



O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, anunciou por seu turno que, mesmo sem aguardar pela conclusão da terceira revisão, a Comissão vai enviar já na próxima semana uma equipa a Atenas para começar a trabalhar na quarta e última revisão, manifestando-se muito confiante de que a reunião do Eurogrupo de 21 de junho próximo possa confirmar a conclusão bem sucedida do "resgate" à Grécia, que é suposto terminar no próximo verão.