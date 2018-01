Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Central solar de Paderne vai custar 15 milhões de euros

Projeto prevê mais de 60 mil painéis fotovoltaicos, com potência de ligação à rede de 14 megawatts.

Por José Carlos Eusébio | 09:08

Está previsto um investimento de cerca de 15 milhões de euros para a construção da Central Fotovoltaica de Paderne, localizada na Quinta do Escarpão, próximo da povoação de Cerro do Ouro, no concelho de Albufeira. A avaliação das incidências ambientais encontra-se em fase de consulta pública até ao dia 22 deste mês, por parte da Agência Portuguesa do Ambiente.



No total, a nova central contempla a instalação de 60 192 painéis fotovoltaicos, com uma potência de ligação à rede de 14 megawatts. Segundo consta do processo, a zona de implantação atinge "cerca de 24,2 hectares, incluindo as áreas onde serão implantadas as mesas de painéis fotovoltaicos e a área onde será construído o armazém de apoio".



O promotor é empresa Génese Natural, numa parceria com o grupo Asunim (investidor alemão), especializado na área da energia solar a nível multinacional. A energia produzida será vendida a preços de mercado não subsidiados, não representando, por isso, qualquer encargo para o deficit tarifário.



Objetivo do projeto é a produção de energia elétrica "para injetar na rede pública" ou para fornecimento "direto às explorações industriais das pedreiras do Escarpão, situadas na proximidade (a menos de mil metros)", de acordo com o estudo, que está em consulta pública.



A infraestrutura a instalar é 100% removível e não implica movimentações de terra significativas. Assim, os terrenos "mantêm as suas características de capacidade de uso e poderão ser reutilizados para outros fins, de uso agrícola, florestal ou ainda de pastoreio", garante o promotor do projeto.