Centro de Operações Móveis da Autoridade Marítima termina missão de apoio em Pedrógão

Segundo dados divulgados na terça-feira pelo INEM, foram sinalizadas com necessidade de acompanhamento e de reavaliação 42 pessoas da zona afetada pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande.



As seis situações mais graves e complexas "foram consideradas de emergência e encaminhadas para os serviços de urgência dos serviços psiquiátricos dos CHUC [Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra]", afirmou Sónia Cunha, que esteve a coordenar uma equipa de cerca de 60 psicólogos de diferentes instituições que estiveram a garantir a resposta de emergência até quinta-feira da semana passada.



A especialista do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) considera que as equipas com psicólogos no terreno são suficientes e sublinhou que as pessoas também precisam de tempo e espaço para liderarem com a situação.



"As pessoas têm de ter o seu tempo, a oportunidade de elas próprias alocarem e ativarem os seus recursos", explicou à agência Lusa Sónia Cunha, vincando que é importante "procurar a proatividade das pessoas", permitir-lhes que se consigam "reestruturar".



O papel dos psicólogos "é de apoio, de acompanhamento. Não implica que as pessoas tenham consultas diariamente", acrescentou.



De acordo com o Instituto da Segurança Social (ISS), a Linha Nacional de Emergência Nacional, que foi reforçada durante o incêndio de Pedrógão Grande, recebeu entre 18 e 22 de junho 2.308 chamadas, uma média de 408 por dia.



O maior número de chamadas foi recebido a 19 de junho (659), dois dias depois de terem deflagrado os incêndios na região centro, que apenas foram dados como extintos no passado sábado.



Os elementos do Centro de Operações Móveis da Autoridade Marítima, que prestava apoio à coordenação das operações de combate aos incêndios em Pedrógão Grande, terminaram a missão, anunciou esta quarta-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN).De acordo com o comunicado da AMN, apesar do regresso destes elementos, duas pessoas do gabinete de apoio de psicologia da Polícia Marítima mantém a ajuda as populações em Pedrogão Grande e Castanheira de Pera, na sequência dos incêndios na região centro do país, que provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos.Segundo a AMN, estes elementos que se mantêm no terreno, promovem "o controlo emocional das vítimas encaminhando-as, depois de sinalizadas e estabilizadas, para os serviços competentes, nomeadamente a Segurança Social, as câmaras municipais, as juntas de freguesia e os centros de saúde e hospitalar do Serviço Nacional de Saúde".