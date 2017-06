Centro de reabilitação recruta profissionais

Os candidatos devem enviar obrigatoriamente curriculum vitae, cópia da cédula profissional e cópia do certificado de habilitações literárias.



Os profissionais serão selecionados através de uma avaliação curricular e entrevista. As candidaturas devem ser enviadas pelo correio, com indicação da categoria a que se candidata, para o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, no prazo de 3 dias úteis a partir do dia seguinte à data de publicitação do anúncio, que aconteceu na terça-feira desta semana.Os candidatos devem enviar obrigatoriamente curriculum vitae, cópia da cédula profissional e cópia do certificado de habilitações literárias.

Com apenas 50% da capacidade a nível de internamento e tratamentos de ambulatório, o Centro de Medicina de Reabilitação do Sul, em São Brás de Alportel, procura profissionais de saúde para voltar a funcionar a 100%. A bolsa de recrutamento foi aberta pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, em parceria com o Centro Hospitalar do Algarve, e as candidaturas poderão ser feitas até à próxima segunda-feira.O processo de recrutamento de pessoal está a ser realizado para várias categorias profissionais. Segundo revelou a ARS, foram abertas vagas para médicos fisiatras, médicos internistas, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, dietistas/nutricionistas, psicólogos, assistentes operacionais e assistentes sociais.Os selecionados terão direito a contrato individual de trabalho a termo incerto, sendo o regime de trabalho de 40 horas semanais. De acordo com a ARS, "o horário de trabalho é organizado em função da carreira profissional e a remuneração em função da tabela remuneratória aplicável".