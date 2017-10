Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centro de recolha animal substitui o canil do Porto

Concurso público para a empreitada de 1,9 milhões e com prazo de execução de um ano já está a decorrer.

Por Manuel Jorge Bento | 05.10.17

O degradado canil do Porto, localizado na rua de S. Dinis, perto do Carvalhido, vai ser substituído pelo futuro Centro de Recolha Oficial de Animais, a construir numa parcela do terreno que integra o Viveiro Municipal, na travessa Águas Férreas de Campanhã. O complexo garantirá o aumento das 94 boxes do atual canil para 220. O concurso público para a empreitada de 1,9 milhões de euros já está em curso.



"Com uma separação física e funcional entre serviços oficiais e de adoção, as futuras instalações terão melhores condições. Um bloco cirúrgico para esterilização de cães e gatos, sala de enfermagem independente para tratamento e acompanhamento clínico dos animais alojados, zonas de exercício e sociabilização e área de tosquia e higienização são valências contempladas", indica a Câmara do Porto. O futuro centro permitirá também acolher, sempre que necessário, outras espécies animais.



Segundo a autarquia, o espaço responderá às obrigações legais, bem como à generalidade das recomendações de associações zoófilas, da Ordem dos Médicos Veterinários e da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. As condições deficitárias do atual canil, que funciona num edifício com cerca de 80 anos, chegaram a originar um protesto de cidadãos, em maio do ano passado, junto à câmara municipal.



O Centro de Recolha Oficial de Animais do Porto, reclamado há anos, surge no âmbito do Plano Municipal de Controlo e Bem-Estar das Populações de Cães e Gatos, lançado em 2015.



A entidade promotora da empreitada - que tem um prazo de execução de 365 dias - é a empresa municipal Go Porto.