Centro educativo reabre e acolherá 24 menores

"A Câmara Municipal estará atenta à evolução do processo, esperando que a reabertura do Centro Educativo de Santa Clara se concretize, finalmente, em 2017 e que seja considerada a situação dos funcionários que ficaram no desemprego com o encerramento do Centro Educativo de Santa Clara", diz ainda o comunicado da autarquia liderada por Eliza Ferraz.

O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

Encerrado desde 2014, o Centro Educativo de Santa Clara, em Vila do Conde, irá voltar a abrir portas ainda durante este ano. A decisão é do Ministério da Justiça e surge depois de uma enorme luta por parte da autarquia para voltar a colocar o espaço em funcionamento. O Centro de Santa Clara terá gestão pública e irá integrar uma residência para rapazes e outra para raparigas. No total, serão acolhidos 24 menores, que estão ao abrigo de medidas tutelares educativas."No dia em que os jovens começaram a ser transferidos do centro, a presidente da Câmara manifestou-se profundamente indignada e preocupada com a situação, fazendo tudo o que estava ao seu alcance para tentar inverter o sucedido", lembrou a autarquia de Vila do Conde, no seu site oficial.O Centro Educativo de Santa Clara tinha sido inaugurado em 2010, representando um investimento de dois milhões de euros. Apenas quatro anos depois, o espaço, que era considerado um dos mais modernos do País, fechou. Na altura, 41 menores foram transferidos para outros centros educativos sobrelotados e cerca de 70 funcionários ficaram desempregados. O espaço era até então gerido pela União de Meridianos, uma entidade que se dedica à reinserção social de jovens infratores.