Centro Hospitalar do Algarve contrata cirurgiões para urgências

Serviço não estava assegurado a partir de 1 de agosto.

Por João Mira Godinho | 08:49

O Centro Hospitalar do Algarve (CHA) está a contratar cirurgiões para assegurar a assistência às Urgências do hospital de Faro, a partir de 1 de agosto. Isto depois de os cirurgiões da unidade de saúde recusarem fazer mais horas extraordinárias, às Urgências, a partir dessa data.



Conforme o CM noticiou, a posição, assumida em abaixo-assinado, faria com que não houvesse qualquer cirurgião nas Urgências do hospital de Faro, entre sexta-feira e domingo, na escala do próximo mês, por falta de especialistas.



A situação foi comunicada à administração do CHA no final de junho que, entretanto, iniciou contactos para contratar cirurgiões.



Ao que o CM apurou, tudo aponta para que o problema esteja resolvido até ao início de agosto. A mesma solução está a ser adotada pela administração do CHA para fazer face à falta de ortopedistas.



PORMENORES

Contratados a 50€/hora

Ao que o CM apurou, os cirurgiões estão a ser contactados com a oferta do pagamento de 50 €/hora. Uma das queixas que levou os especialistas de Faro a recusarem fazer horas extraordinárias foi os cortes no pagamento destas horas.



Ortopedistas

A administração do CHA também estava a enfrentar dificuldades em preencher a escala de ortopedistas nas Urgências do hospital de Faro. A solução passou, também, pelo recurso a médicos contratados à hora para assegurar o serviço.