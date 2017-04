Centro tem mais aldeias candidatas a Maravilhas de Portugal

Conheça as 49 aldeias pré-finalistas no concurso 7 Maravilhas de Portugal-Aldeias





As aldeias pré-finalistas, escolhidas por um painel de especialistas, representam 41 concelhos de todo o País, sendo que oito municípios conseguem ter duas aldeias na lista: Bragança, Melgaço, São Pedro do Sul, Idanha-a-Nova, Sintra, Odemira, Porto Moniz (Madeira) e Calheta (Açores).A votação começa em julho. Os portugueses vão poder eleger duas finalistas, que passam para a votação final.As 7 vencedoras são anunciadas a 3 de setembro.

Já são conhecidas as 49 aldeias pré-finalistas no concurso 7 Maravilhas de Portugal-Aldeias. A região Centro é a que tem mais candidatas (14), seguindo-se o Alentejo/Ribatejo, com nove, e o Norte, com oito. Açores e Algarve concorrem com seis aldeias cada, enquanto a Madeira tem quatro e Lisboa e Vale do Tejo duas.O anúncio foi feito ontem na Aldeia da Pena (São Pedro do Sul), precisamente uma das pré-finalistas, na categoria Aldeias Remotas. Na 1ª fase do concurso, concorreram 332 aldeias, que representaram 446 candidaturas às sete categorias – Autênticas, em Áreas Protegidas, de Mar, Monumento, Ribeirinhas, Rurais e Remotas. Houve aldeias que concorreram em mais do que uma categoria."Nestas 49 pré-finalistas estão contempladas as mais emblemáticas aldeias portuguesas. Há um equilíbrio da distribuição geográfica das pré-finalistas, que ocupam todo o território nacional", afirmou Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas.