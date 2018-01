Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cerca de 30 crianças adotadas em lar ilegal da IURD

Ex-pastor revela que Lar de Lisboa funcionava como orfanato. Não sabia que havia ‘pais e mães’. “Eu próprio pensei ir lá buscar uma criança”, conta Miguel Monteiro.

Por Tânia Laranjo e Débora Carvalho | 01:30

Foram cerca de 30 as crianças adotadas ilegalmente no lar da IURD, no final dos anos 90. A denúncia é feita pelo ex-pastor Miguel Monteiro, que saiu da IURD em 1999 e em exclusivo ao CM contou que a instituição funcionava como um ‘orfanato’. "Eu próprio tinha a ideia de um dia ir lá buscar uma criança. Era isso que nos diziam, não havia mães nem pais e que os meninos estavam sozinhos. Naquela altura, o bispo Edir Macedo não queria que as crianças ficassem muito tempo na casa e fomentava a adoção", revela.



O ex-pastor, que agora criou um canal no Youtube e em conjunto com mais dois ex-pastores brasileiros procura o rasto das então crianças (hoje adultos), garante que o faz movido pelo desejo da verdade. "Quero encontrá-los e dizer-lhes que afinal havia pais e mães que nunca os abandonaram."



Quando o caso se tornou público, Miguel Monteiro começou a fazer a sua própria pesquisa. "Eu conhecia a casa e lembro-me de alguma destas crianças. Recordo-me, por exemplo, de uma menino deficiente que foi adotado, mas que entretanto o pastor morreu. Sei que a mãe foi para o Brasil e o meu receio é que ele tenha sido abandonado. Porque havia crianças que eram devolvidas, havia pastores que mudavam de ideias e voltavam a deixar os miúdos no lar", conta.



O ex-pastor já conseguiu localizar outros casos. Em conjunto com ex-pastores e ex- -bispos da IURD, Miguel Monteiro encontrou algumas crianças, mas ainda não conseguiu chegar ao seu contacto. "Queremos que eles saibam o que se passou, até porque podem estar a ser enganados. O que se passa na igreja é a completa lavagem cerebral, até dizem para que os obreiros, por exemplo, não vejam televisão", assegura.



Miguel Monteiro garante que também ele foi alvo da mesma lavagem cerebral. "Não sei explicar. Mas a verdade é que acabamos a fazer o que nos mandam, a pensar como eles querem", afirma.



Filha de bispo adota dois irmãos

Viviane Freitas escolheu os filhos adotivos Vera e Luís por fotografia. Vera, de 3 anos, Luís, de 2, e Fábio, de 9 meses, foram levados para o lar da IURD em Camarate pela Segurança Social. A filha do bispo Macedo terá rejeitado Fábio e apenas quis levar consigo Vera e Luís. Fábio foi entregue a outra família. Vera é obreira e Luís é pastor da igreja.



PGR garante que "nada deixará de ser investigado"

A PGR informou ontem que a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, exerceu funções no Tribunal de Família e de Menores de Lisboa entre 1994 e 2002, tendo, durante parte desse período, assumido a coordenação dos magistrados do Ministério Público. A PGR acrescenta ainda que "nada deixará de ser investigado, o que permitirá apurar todos os factos e eventuais responsabilidades dos magistrados".



Bispo vive em prédio de luxo no Campo Pequeno

O bispo Romualdo Panceiro, que lidera a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Portugal, vive num luxuoso apartamento no centro da capital com vista para a praça de touros do Campo Pequeno. O bispo, casado com Márcia Panceiro, mudou-se para Lisboa em setembro de 2016, altura em que foi convidado a liderar a Universal no nosso País. O CM tentou ontem falar com o bispo, mas o porteiro do prédio impediu o acesso, referindo que "eles não querem aqui jornalistas" e, depois, "já não viviam ali".



O casal acolheu Fábio, irmão de Vera e Luís, adotados formalmente por Alice Trindade, testa de ferro da IURD e antiga secretária de Edir Macedo, líder máximo da Igreja. Fábio, de 19 anos, morreu em 2015 vítima de uma overdose, em Los Angeles, nos EUA. O caso foi exposto na Internet pela Igreja Universal. Numa entrevista à Universal, em 2014, Romualdo conta como adotou Fábio. "Nós adotámos o Fábio em 1998, quando ele tinha 2 anos. Ele era português e, quando tinha 6 anos, a Justiça de lá determinou que ele deveria voltar para a antiga responsável por ele. A Márcia ia visitá-lo em Los Angeles, onde ele morava, mas não tínhamos condições de continuar nessa rotina." O bispo da IURD deu ainda conta dos problemas com drogas. "Ele achou a Márcia no Facebook. Ele pediu ajuda. Nós o trouxemos para cá (Los Angeles), mas mesmo aqui, connosco, ele teve uma overdose."



Mulher de bispo foi ouvida no DIAP

Márcia Panceiro, mulher do bispo Romualdo, um dos braços-direitos de Edir Macedo, foi ouvida esta quinta--feira no Departamento de Investigação de Ação Penal de Lisboa no âmbito do inquérito sobre as adoções ilegais da IURD em Portugal. Também a mãe biológica de Luís, Vera e Fábio já foi ouvida pelas autoridades.