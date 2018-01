Cerca de 40 idosos assistidos após incêndio em casa de repouso

Fogo deflagrou na Rua José Moreira Rato, em Paço de Arcos. Alerta foi dado às 07h05.

07:55

Cerca de 40 idosos tiveram de receber assistência médica, esta segunda-feira, na Casa de Repouso de Paço de Arcos, em Lisboa, na sequência de um incêndio que deflagrou num dos pisos do local. O alerta foi dado às 07h05.



De acordo com o que o CM apurou, o incêndio já foi considerado extinto. As vítimas foram assistidas por inalação de fumo, pelo que estão a receber oxigénio.



No local encontram-se os Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos e o INEM.



Em atualização