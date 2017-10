Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cerca de 50 gatos a viver na cave de prédio em Lagos

Mau cheiro incomoda moradores, que já apresentaram queixa.

Por Ana Palma | 09:33

Cerca de 50 gatos estão a viver na cave do lote 144 da rua Timor Lorosae, em Lagos. Os animais, que estão ao cuidado da Associação de Proteção de Animais Cadela Carlota, estão no local há quase um ano, para desespero dos moradores, que se queixam do mau cheiro e consideram a situação "insustentável".



"Desde janeiro que os gatos ali estão. Nada temos contra os animais, nem contra a associação, mas o cheiro é insuportável. Já apresentámos queixas, mas até agora nada foi feito", disse ao CM Ricardo Balsinha, morador do prédio. Outra residente, Márcia Monteiro, cuja casa fica mesmo por cima da cave onde estão alojados os gatos, diz que nem sequer consegue "abrir a janela", por causa do mau cheiro.



O veterinário municipal confirmou a presença dos animais, de diversas idades, na cave, que tem cerca de 350 m2 e diz que, apesar de "não haver perigo ou situação de maus tratos para animais", a "associação deverá retirar os gatos" para um local adequado.



Contactada pelo CM, a presidente da Associação Cadela Carlota, Cecília Carmo, garantiu que o problema está em fase de resolução. "Aqueles gatos vieram para nós ainda bebés e viveram sempre em casa. A permanência ali é provisória. Vamos mudar para um espaço disponibilizado pela câmara", adiantou.



Solução confirmada ao CM pela presidente da autarquia Joaquina Matos: "Vamos disponibilizar um espaço anexo ao canil municipal, para acolher os gatos". A mudança será feita "numa questão de dias".