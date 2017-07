Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cerca de 70 pessoas retiradas de casas devido a incêndio em Gavião

Cerca de 200 operacionais combatem as chamas.

Por Lusa | 21:45

Cerca de 70 pessoas foram esta terça-feira à tarde retiradas das suas casas, na freguesia de Belver, no concelho de Gavião, Portalegre, devido à ameaça de um incêndio, disse à agência Lusa o presidente do município.



Segundo José Pio, "foram evacuados sete ou oito" pequenos aglomerados populacionais e as pessoas foram transferidas para o Centro Social Belverense, em Belver.



Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o fogo deflagrou no local de Ribeira de Eiras, na freguesia de Belver, tendo o alerta sido dado às 16h18.



O combate às chamas mobilizava, cerca das 21h00, 195 operacionais, com o apoio de 64 viaturas.



O presidente da Câmara de Gavião adiantou à Lusa que "já houve casas em perigo" e que arderam palheiros e garagens, estando o fogo a lavrar com uma frente numa zona de mato e arvoredo, incluindo pinhal e eucaliptal.