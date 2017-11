Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cesariny em destaque na Cupertino de Miranda

Nome maior do surrealismo português no centro das atenções, no fim de novembro.

Por Secundino Cunha | 06:00

A Fundação Cupertino de Miranda organiza, entre os dias 23 e 25 deste mês, a décima primeira edição de Mário Cesariny – Encontros em Vila Nova de Famalicão. Na qualidade de detentora do legado do artista Mário Cesariny de Vasconcelos, a fundação realiza, todos os anos, esta iniciativa, com o intuito de homenagear um dos principais representantes do surrealismo português e um dos grandes nomes da cultura nacional.



A entrada é gratuita e a programação diversificada, contando com oficinas de expressão plástica para a comunidade escolar e para as famílias, a sessão de cinema ‘Autografia: Mário Cesariny’, da autoria de Miguel Gonçalves Mendes, uma declamação de poesia na rua pela Oficina Locomovente da Poesia e o espetáculo de teatro ‘O Meu País é um Insuflável’, escrito e encenado a partir da poesia de Mário Cesariny pela associação cultural Fértil .



No âmbito deste encontro, haverá ainda o lançamento de três publicações: ‘Caderno 16 - Centro Português do Surrealismo’, ‘Mário Cesariny Poesia’ e ‘Mário Cesariny: um rio à beira do rio - cartas para Frida e Laurens Vancrevel’, além de um concerto denominado ‘Afinal o que importa não é a literatura’, inspirado na obra literária do autor.



Poeta e artista plástico, Mário Cesariny de Vasconcelos (1923-2006) ficou para a História como a maior referência do surrealismo português. Nasceu, viveu e morreu em Lisboa, mas o seu espólio foi adquirido pela Fundação Cupertino de Miranda.



É, assim, em Famalicão que reside a obra de um homem que se vangloriava de nunca ter escrito um poema em casa.