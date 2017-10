Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamada da Margem Sul aponta a militares

Major da PJ-M recebeu telefonema de cabine às 3 da manhã: “O material está junto à ponte da Chamusca (...) Acreditem que é verdade!”

Por Henrique Machado | 01:30

Eram três da manhã de ontem quando tocou o telemóvel do piquete da Polícia Judiciária Militar, por acaso esta semana nas mãos do major que investiga o furto das armas de Tancos, em junho. O número consta na página do Facebook da PJ-M. E do outro lado da linha surgiu uma voz de homem, decidida, que deu a rápida mas precisa localização do arsenal: "O material militar está (...) Só têm de seguir o ribeiro, junto à ponte da Chamusca (...) Acreditem que é verdade, acreditem que é verdade". E era mesmo.



Mas, de fora do material devolvido, ficaram 1450 munições de 9 milímetros – que a Unidade Nacional de Contraterrorismo da Judiciária, articulada com a PJ-M, acredita serem o verdadeiro objetivo de quem encomendou o crime. O resto do arsenal, furtado por quem tinha acesso aos paióis, estava a ‘queimar’ nas mãos dos assaltantes – que serão militares – face à pressão da investigação.



De resto, a investigação continua no rasto das munições em falta e dos autores do crime – a chamada anónima, sabe o CM, foi feita a partir de uma cabine telefónica pública na Margem Sul, que já foi alvo de perícias. E a PJ esteve no local para perceber também se há câmaras na zona.



Quanto ao arsenal recuperado, estava encharcado da chuva, após ter sido depositado a céu aberto, horas antes do telefonema anónimo, num terreno de passagem junto à base de Santa Margarida. Foi levado para perícias – impressões digitais e outras – num laboratório militar.



Depois há o mistério da presença da GNR de Loulé, ao lado dos inspetores da PJ-M, na recolha do armamento na Chamusca a meio da madrugada. A explicação estará na coincidência de, esta semana, estarem perto daquela zona a trabalhar com a PJ-M noutro processo. E, assim, foram acionados pelo major que recebeu a chamada.



Só adensa o mistério o facto de a PJ-M ter feito um comunicado em que, sem referir o telefonema anónimo, fala numa operação com a colaboração da GNR de Loulé.



Ministro que pôs crime em causa teve resposta

O gabinete de Azeredo Lopes, ministro da Defesa que chegou a questionar publicamente se tinha efetivamente existido um furto de armas em Tancos – quando na investigação da PJ e da PJ-M não havia qualquer dúvida sobre isso – assinalou ontem "a relevância da operação" que levou à recuperação de grande parte do material, com exceção das munições.



"Será necessário aguardar pela conclusão da investigação para se conhecerem todos os contornos relativos ao furto de material de guerra", referiu o gabinete do ministro. Entretanto, ontem, o PS anunciou que vai chamar com urgência Azeredo Lopes, à comissão parlamentar de Defesa, na sequência da apreensão do material.



O crime, recorde-se, foi descrito pelo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Pina Monteiro, como "um soco no estômago".