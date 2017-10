Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas ameaçaram colégio em Carcavelos

Nepalês foi detido pela PSP por suspeitas de estar ligado ao incêndio.

30.09.17

Um incêndio que deflagrou ao final da tarde deste sábado, em Carcavelos, ameaçou a escola inglesa St. Julian's School. Um nepalês com cerca de 40 anos foi detido pela PSP por suspeitas de estar ligado à origem do incêndio.



O alerta do fogo que deflagrou numa zona de mato foi dado por volta das 19h13.



No local estiveram cerca de 30 bombeiros apoiados por 9 meios terrestres.