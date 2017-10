Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas ameaçam habitações na Ericeira

Mais de 150 operacionais estão no local.

23:01

O Plano Municipal da Proteção Civil de Mafra foi ativado devido à dispersão de fogos no concelho, onde meia dúzia de habitantes foi retirada das suas habitações por precaução, disse este domingo o vice-presidente do município.



Neste concelho do distrito de Lisboa, "o plano municipal foi ativado devido à dispersão de incêndios e à dimensão que estão a tomar devido ao vento", referiu esta noite à agência Lusa Joaquim Sardinha.



O autarca precisou que estão ativos cinco fogos no concelho, um dos quais consome uma zona de mato nas freguesias de Santo Isidoro e Encarnação, onde meia dúzia de habitantes, sobretudo "pessoas idosas", foram retirados "por precaução" das localidades de Marvão, freguesia de Santo Isidoro, Quintas e Safarujo, freguesia da Encarnação.



Outros três fogos estão a lavrar na freguesia de Enxara/Gradil/Vila Franca do Rosário, aos quais se junta um outro na Enxara dos Cavaleiros.



Segundo o autarca, várias estradas municipais estão cortadas nestas freguesias.