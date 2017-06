Chamas ameaçaram aldeia no nordeste do concelho

O foco de incêndio, que chegou a ser combatido por quatro aviões pesados e um avião ligeiro, localiza-se perto de Albufeira da Barragem do Cabril, entre as povoações de Louceirinha e de Ouzenda, numa zona florestal, indicou fonte dos bombeiros de Pedrógão Grande.A agência Lusa constatou no local que os acessos à povoação de Ouzenda e às localidades de Pesos Cimeiro e de Pesos Fundeiro, a partir da EN2, foram cortados pela GNR, pelo que estão apenas acessíveis a veículos de socorro.No local, à beira da referida estrada nacional que liga Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, aos concelhos de Góis e de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, estão duas máquinas de rasto e uma terceira, do exército, que foi deslocada para a zona do foco de incêndio.No mesmo local esteve concentrada ao longo de toda a manhã uma coluna de sete veículos de combate a incêndios urbanos de corporações da região de Lisboa, especializada na defesa de aglomerados populacionais.O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 150 feridos, segundo um balanço divulgado esta terça-feira.O fogo começou em Escalos Fundeiros e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.Este incêndio já consumiu cerca de 26.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.