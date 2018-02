Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas consomem carros estacionados

Alerta foi dado às 03h00 e os bombeiros encontraram dois automóveis já tomados pelas chamas alarme.

Por José Carlos Eusébio | 07:51

Dois automóveis ligeiros foram completamente destruídos pelas chamas na madrugada de sábado, pouco antes das 03h00, na rua Gonçalo Velho, no centro da vila da Fuseta, concelho de Olhão. O incêndio causou algum alarme entre os moradores da zona. As causas do fogo estão ainda a ser investigadas.



O incêndio, que terá começado num carro que estava estacionado na rua e depois alastrado a outro que se encontrava nas proximidades, evoluiu com grande rapidez. Quando os Bombeiros Municipais de Olhão chegaram ao local já as duas viaturas estavam totalmente tomadas pelas chamas, pelo que já não foi possível evitar a sua destruição.



Uma das principais preocupações dos bombeiros foi impedir que o incêndio alastrasse a outros veículos que estavam estacionados nas imediações, bem como evitar que as chamas viessem a atingir habitações.



O combate ao fogo, que foi feito com recurso a espuma própria para este tipo de situações, foi dado como concluído cerca de uma hora depois dos bombeiros terem chegado ao local.



O incêndio causou algum alarme entre os moradores daquela zona da Fuseta, junto à igreja da localidade, onde vivem muitas pessoas de idade e onde as construções já são antigas e que, por isso, oferecem maior vulnerabilidade a propagação das chamas.



Foram mobilizados 10 operacionais, com três veículos, dos Bombeiros Municipais de Olhão e ainda da GNR.