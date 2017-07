Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas consomem milhares em cortiça

Incêndio deflagrou em armazém e alastrou-se a mais duas unidades fabris contíguas.

Por Paulo Jorge Duarte e Silvana Araújo Cunha | 01:30

As chamas deflagraram ao início da tarde de sábado no armazém da corticeira Moderna, na zona industrial de Argoncilhe, em Santa Maria da Feira, mas rapidamente se alastraram a um edifício contíguo, da empresa Glamour. Em pouco tempo, foram destruídos milhares de euros em material.



Outras duas instalações fabris - uma do setor dos transportes e outra de tratamento de madeira - foram também afetadas pelo incêndio, cujas causas ainda são desconhecidas.



"À nossa chegada percebemos a intensidade e a violência das chamas. A cortiça é um material muito inflamável e gera uma carga térmica muito elevada", disse ao CM José Carlos Pinto, comandante dos Bombeiros de Lourosa.



A primeira intervenção depois do alerta, dado às 13h30, foi feita por uma corporação privada pertencente ao grupo Amorim.



O incêndio foi dado como dominado perto das 17h00, mas os trabalhos de remoção de material ardido de fácil combustão prolongaram-se durante as horas seguintes. As fábricas em questão empregam dezenas de funcionários.



"Há o risco de estarem postos de trabalho em causa e a prioridade da autarquia vai ser salvaguardar as pessoas", indicou ao CM Vítor Marques, vereador da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.



Ao longo da tarde, estiveram no combate às chamas 95 operacionais de dez corporações do distrito de Aveiro. Os trabalhos de rescaldo foram feitos com apoio de duas retroescavadoras.