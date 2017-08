Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moradores retirados devido a fogo que consome prédio em Sacavém

Causas do fogo são desconhecidas.

12:05

Um incêndio deflagrou esta terça-feira no rés-do-chão de um edifício habitacional de 13 andares na Quinta do Património, em Sacavém, Loures. O fogo está a consumir parte de um apartamento.



As causas do incêndio ainda estão por apurar, no entanto, sabe-se que o prédio teve de ser evacuado por precaução. Não há vítimas a registar.



No local estão 27 bombeiros, apoiados por nove viaturas, a tentar extinguir as chamas que ainda lavram no prédio.



O alerta foi dado às 11h45.