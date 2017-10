Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas controladas em áreas do Parque Nacional da Peneda-Gerês

No lugar de Nogueiras, freguesia de Rio de Moinhos, ardeu uma casa desabitada.

12:51

Os incêndios que deflagraram, cerca das 16h00 de domingo, numa área do Parque Nacional da Peneda-Gerês em Cabreiro e Soajo, Arcos de Valdevez, foram controlados esta segunda-feira, pelas 11h00, disse à Lusa a proteção civil municipal.



Segundo o vereador da proteção civil municipal, Olegário Gonçalves, os incêndios de Cabreiro e Soajo "foram os mais preocupantes dos cerca de dez que deflagraram durante o dia de domingo em várias freguesias do concelho".



Ainda de acordo com aquele responsável, "os lugares de Tabarca e Vilela Seca, na freguesia de Cabreiro, foram as mais afetadas pelas chamas, tendo ardido duas casas desabitadas, alguns anexos e alimentos para animais".



Olegário Gonçalves acrescentou que "no lugar de Nogueiras, freguesia de Rio de Moinhos, ardeu mais uma casa desabitada".



"O lugar de Cunhas, na freguesia de Soajo, esteve para ser evacuado, mas o vento mudou de direção e aliviou as habitações. Também na freguesia de Padroso houve casas ameaçadas, mas os bombeiros conseguiram travar as chamas", disse.



Com 450 quilómetros quadrados, Arcos de Valdevez é o concelho com a maior área do distrito de Viana do Castelo.