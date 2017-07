Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas descontroladas ameaçam povoações

Durante a tarde, houve várias reativações que deixaram incêndios sem controlo a avançar para aldeias de Alijó, Mangualde e Gouveia.

Por Ana Borges Pinto e José Luís Oliveira | 01:30

Populações cercadas pelo fogo, casas ameaçadas, moradores retirados das aldeias, outros assistidos por causa da inalação de fumos. Foram momentos de pânico e de pedidos desesperados de auxílio, mas os meios de socorro não chegavam para tantas solicitações.



Ontem de manhã, segundo a Proteção Civil, os incêndios que lavram nos concelhos de Alijó e Mangualde estavam a evoluir favoravelmente, mas ao início da tarde os reacendimentos, em zonas de difícil acesso, alteraram o cenário e viveram-se momentos de verdadeiro terror. As chamas descontroladas que lavravam em Mangualde avançaram para Gouveia.



O presidente da Câmara de Mangualde, José Azevedo, classificou o incêndio que alastrou a Gouveia de "verdadeiro terrorismo".



Na aldeia de Abrunhosa-a-Velha, um morador teve de defender a casa e os animais sozinho até à chegada dos bombeiros. "Nas duas últimas semanas, quiseram incendiar o concelho e finalmente conseguiram", afirmou o edil de Mangualde, apontando para fogo posto na origem do incêndio.



Foi ao início da tarde que as chamas passaram o rio Mondego e avançaram desgovernadas para as aldeias de Gouveia. Várias casas estiveram ameaçadas pela fúria do fogo e dezenas de pessoas tiveram de receber assistência médica por causa da inalação de fumos, enquanto tentavam a todo o custo travar as chamas e defender as casas e as propriedades.



Os incêndios em Mangualde e Alijó já lavram desde domingo.



Novecentos operacionais no combate aos fogos

Ontem os incêndios de Alijó, Mangualde e Gouveia mobilizaram 900 operacionais dos bombeiros, Exército e GNR. A falta de acessos obrigou, em alguns casos, a usar 150 metros de mangueiras de grande calibre para debitar um maior caudal de água.



"Intermitências" na rede SIRESP

A Proteção Civil garantiu ontem que as comunicações SIRESP no fogo de Alijó "nunca estiveram comprometidas", avançando que algumas das "intermitências pontuais" registadas domingo são comuns nos fogos de grande dimensão. Acionou uma estação móvel.



Quintais e casa devoluta atingidos em aldeia da Guarda

As chamas andaram ontem muito próximas da aldeia de Rochoso, Guarda, tendo queimado uma casa devoluta e atingido quintais e terrenos cultivados. Dois meios aéreos foram mobilizados, bem como 230 bombeiros e 80 veículos de apoio terrestre.



PORMENORES

A25 cortada

Os incêndios obrigaram ao corte da A25, entre a freguesia de Chãs de Tavares, no concelho de Mangualde (distrito de Viseu) e Fornos de Algodres (Guarda). Circulação também foi cortada entre Pinzio, no concelho de Pinhel, e Alto de Leomil (distrito da Guarda), nos dois sentidos.



Fogo assusta população

Em Oleiros, no distrito de Castelo Branco um grave incêndio assustou a população de Cavalinho. Ao fecho desta edição, estavam no terreno 258 operacionais apoiados por 87 viaturas.



Bombeiros de prevenção

O incêndio de Alvites, em Mirandela apenas foi controlado pelos bombeiros na tarde de ontem. No terreno ficaram de prevenção mais de uma centena de bombeiros para evitar reacendimentos.



Ventos dificultam

O aumento da intensidade do vento, com constantes rotações, alteraram as dinâmicas do fogo foram os grandes responsáveis pelas várias reativações ao início da tarde nos concelhos de Mangualde e Alijó.



Pedido de socorro

O presidente da Câmara de Alijó lançou ontem "um pedido de socorro para todo o país" para ver se chega ajuda para o concelho que está a ser dizimado pelo fogo. Para isso declarou o Estado de Emergência Municipal.



Aldeia cercada pelo fogo deixa moradores em pânico

Durante a tarde de ontem, os moradores da Aldeia de Santa Eugénia, em Alijó, viveram momentos de verdadeiro terror. A localidade foi cercada pelo fogo e a população esteve isolada cerca de uma hora, em que ninguém entrava ou saía da aldeia. Momentos antes, vários idosos foram retirados de uma casa de acolhimento.



À hora de almoço, o incêndio que lavra desde as 01h55 de domingo tinha duas frentes ativas, mas em poucos minutos já eram quatro as frentes. Uma delas avançou para Santa Eugénia e ameaçou as casas. Sem bombeiros por perto, os moradores pegaram nas alfaias agrícolas e lutaram contra o fogo, até à chegada de auxílio.



Cercados pelo fogo e pelo fumo, sem conseguir ver, nem respirar, os moradores foram assistidos pelas equipas de socorro no local. Sem dar tréguas, o fogo voltou a causar pânico quando se aproximou de um antigo matadouro junto à estrada que liga Santa Eugénia à localidade de Chã.



Para trás, o incêndio já deixou um rasto de destruição e dizimou olivais, pomares e vinhas, grande motores da economia local. "Estamos a perder a riqueza do concelho, afirmou o presidente da Câmara de Alijó, Carlos Magalhães.



"Tenho a vinha toda destruída, são muitos milhares de euros de prejuízo e não sei quem os irá assumir agora, já que eu não posso, afirmou ao CM um morador. Entretanto, o autarca de Alijó anunciou que vai declarar o estado de emergência municipal e queixa-se da falta de meios para o combate ao incêndio.