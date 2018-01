Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas destroem casa em Tondela

Uma pessoa foi assistida no hospital de Viseu devido a um ataque de ansiedade.

18:35

Um incêndio na cobertura de uma casa em Tondela, distrito de Viseu, provocou um ferido, esta terça-feira. O alerta foi dado por volta das 17h20.



A vítima foi assistida no hospital de Viseu devido a um ataque de ansiedade.







As chamas que deflagraram na cobertura da habitação chegaram ao primeiro andar da casa.



No local estiveram 22 operacionais apoiados por oito viaturas.



Em atualização