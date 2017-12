Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas destroem lavandaria

Incêndio em Vila Nova de Gaia.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:43

Um incêndio destruiu ontem a lavandaria de um apartamento da rua S. Vicente de Ferrer, em S. Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia. A casa ficou sem condições de habitabilidade por causa do fumo. Os moradores, um casal com cerca de 30 anos, ficaram na casa de um familiar.



As chamas terão tido origem num quadro elétrico. O alerta foi dado pelo casal, que estava no quarto, por volta das 00h00. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O fogo foi extinto pelos Bombeiros da Aguda e pelos Sapadores de Gaia.

A GNR de Arcozelo foi chamada ao local e investiga as causas do incêndio