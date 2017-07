Chamas em Belver obrigam à retirada de 118 pessoas

incêndio que lavra em Portas de Ródão obrigou ao corte da circulação rodoviária na Estrada Nacional 18 e na A23. Segundo fonte da GNR, os automobilistas estão a ser encaminhados para o IP2, que está a ser usado como trajeto alternativo.Estão já a ser preparados os meios aéreos para os incêndios que mais preocupações levantam aos bombeiros, designadamente na Sertã, em Castelo Branco, um fogo que já se juntou ao de Gavião/Belver.Por causa do vento forte, as projeções dos incêndios têm complicado o controlo das chamas.Este incendio de Gavião/Belver, o de Nisa (Portas de Rodão) e os da Sertã e Castelo Branco são os que causam maiores preocupações aos bombeiros, que estão já a adicionar meios aéreos para ajudarem no combate às chamas ao início da manhã.Além do vento, "o incêndio tem a sua própria dinâmica e gera também por vezes ventos contrários, além da orografia, que por vezes leva a que o fogo tome outras direções, o que é muito difícil prever", reconheceu a mesma fonte.Segundo os dados disponíveis na página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 08h00, mais de 2.383 homens, apoiados por 767 veículos, combatiam as chamas.O incêndio que mais meios mobilizava ao início da manhã era o da Sertã (Várzea dos Cavaleiros), com 1.096 bombeiros apoiados por 354 veículos a combater as chamas.Além desta fogo, estão igualmente ativos e a preocupar as autoridades os fogos de Vale do Coelheiro, em Castelo Branco, com 447 homens e 147 veículos, e Portalegre/Gavião, com 221 operacionais e 51 meios terrestres.