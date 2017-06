Meios aéreos mobilizados para Góis e Pampilhosa da Serra

11h15 - O fogo que lavra desde sábado no concelho de Góis sobre um agravamento esta manhã, tendo já obrigado à evacuação de três aldeias, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra. A mesma fonte disse que pode haver a necessidade, de ainda esta manhã, evacuar mais uma.



O incêndio no concelho de Góis chegou à União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, depois de estar "praticamente dominado" na freguesia de Alvares, informou o município, falando numa "situação grave que pode passar a ser gravíssima"."Nós temos uma situação grave e se calhar pode passar a ser gravíssima porque o incêndio passou de Pampilhosa da Serra. Ficou praticamente dominado na freguesia de Alvares [em Góis], mas passou do concelho de Pampilhosa da Serra para uma outra freguesia do concelho de Góis e neste momento lavra com alguma intensidade", disse à agência Lusa a presidente da Câmara de Góis, Lurdes Castanheira.O município de Góis faz fronteira com Pedrógão Grande e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, e com o concelho da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, para onde as chamas progrediram, após deflagrarem no sábado, em Fonte Limpa.