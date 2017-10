Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas entram na Base Aérea de Monte Real

Situação está "aparentemente controlada".

03:19

O incêndio que lavra em Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, entrou no perímetro da Base Aérea n.º 5, em Monte Real, mas a situação está "aparentemente controlada", segundo a Força Aérea Portuguesa (FAP).



Fonte oficial da FAP explicou à agência Lusa, pelas 02h40 de domingo, que o facto de as chamas terem entrado na base aérea, levou à ativação do plano de contingência e à deslocalização da parelha de alerta de caças F-16 do local onde estava estacionada para uma outra zona desta unidade militar.



A Base Aérea n.º 5, de Monte Real, concelho de Leiria, abriu, na noite de domingo, as portas à população da zona que queira, por motivos de precaução, fugir aos incêndios que lavram na zona, disse anteriormente à Lusa fonte da base aérea.



Para o local, já se tinham dirigido algumas pessoas das zonas afetadas, disse, na ocasião, a mesma fonte.



O fogo lavra na freguesia vizinha de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, tendo obrigado à retirada de pessoas da Praia da Vieira.



O incêndio atingiu a zona de mata entre a Vieira de Leiria e a Praia de Vieira e as chamas propagaram-se até perto da Praia do Pedrógão, obrigando à evacuação do parque de campismo, na entrada da localidade.