Champanhe proibido no Fim de Ano na Baixa de Lisboa

Garrafas e copos de vidro interditos por poderem servir como armas.

Por Sérgio A. Vitorino e João Tavares | 01:30

As garrafas de champanhe e espumante, bem como copos e outro vasilhame de vidro, vão ficar à porta dos festejos da Passagem de Ano na praça do Comércio, Lisboa. A medida inédita foi justificada ontem pela PSP com razões de segurança. "Podem transformar-se em armas de arremesso. De um lado fica a tradição, do outro a segurança de todos", diz o subintendente Paulo Flor, comandante do policiamento.



Todas as pessoas com mochilas vão ser revistadas pela PSP nos oito pontos de entrada criados na praça do Comércio, onde apesar da chuva prevista são esperadas 200 mil pessoas, que para lá chegar passam por três perímetros policiais. Mas só as mochilas com medidas iguais ou inferiores à de uma folha A3 (42 por 29,7 centímetros) podem entrar. "É para facilitar as revistas. Teremos avisos e caixotes para serem colocados os produtos proibidos [ver infografia]", explica Paulo Flor.



O perímetro exterior será guardado por elementos do Corpo de Intervenção, com pistolas-metralhadoras e coletes balísticos. A partir das 18h00 do dia 31 deixam de passar carros não autorizados desde Santos, Rossio, Martim Moniz e Santa Apolónia. Fica assim criada uma coroa em torno do local da festa, com separadores de betão, lagartas de pregos e carris anticarro para impedir ataques com viaturas à multidão. Até ao Terreiro do Paço haverá ainda um perímetro intermédio com elementos das Equipas de Intervenção Rápida, com metralhadoras. E a barreira final onde serão feitas as revistas.



A PSP irá retirar todas as pessoas da praça do Comércio às 20h00, para que se possa fazer uma inspeção e para que, a partir da abertura dos oito pontos de acesso, às 21h00, se procedam às revistas pessoais. "Às 02h15 são encerradas todas as estruturas na praça do Comércio e quem lá estiver será convidado a continuar a festa noutro local", avisa a PSP.



Sesimbra, Caparica e Troia

A GNR de Setúbal vai reforçar os meios nestes locais.



Albufeira

PSP reforça equipas e coloca pilaretes para impedir carros.



Figueira da Foz

Uma equipa do grupo de intervenção da PSP vai aumentar a capacidade de resposta.



Braga e Aveiro

Reforço no centro de Braga e também no Rossio, em Aveiro.



Nazaré

A GNR vai reforçar o policiamento nos próximos dias.



Porto espera 100 mil e aceita garrafas

No Porto, são esperadas cerca de 100 mil pessoas para a Passagem de Ano nos Aliados, onde podem entrar com garrafas e copos de vidro. A segurança vai estar reforçada. "A cidade é segura, mas estamos preparados para tudo", disse Ângelo Sousa, comandante da PSP do Porto. Trânsito será condicionado.