Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chaves avalia projeto para termas romanas

Considera que proteger o património dos estragos deverá ter uma solução prioritária.

Por Tânia Rei | 08:10

Descobertas por acaso, em 2005, aquando da construção de um parque de estacionamento, as termas de Chaves - que, pela sua singularidade, já são património nacional - mantêm um grave problema de condensação, que degradou a estrutura do tempo do Império Romano.



O projeto inicial, feito pelo anterior executivo, não teve em conta a temperatura das águas termais, que brota a 64º C. O vapor transforma-se de novo em água, provocando vários estragos.



Nuno Vaz, atual autarca, ficou com uma herança que considera de resolução prioritária. "Se é verdade que já existe um contrato de empreitada para que essa questão seja debelada, também é verdade que existe uma grande desconfiança por parte da população. Para que todos estejamos descansados, pedimos um parecer especializado para saber se esse é o caminho certo ou se é necessária alguma correção.



Não queremos que o espaço saia outra vez beliscado pela incapacidade de encontrar uma solução técnica", afirmou o presidente da Câmara de Chaves.



Depois dos trabalhos de conservação e desumidificação, as termas vão ser protegidas. O Museu das Termas Romanas já está em curso. O investimento financiado por fundos comunitários, orçado em mais de um milhão de euros, deverá ser aberto no primeiro trimestre do próximo ano.



O complexo, perdido desde o século IV depois de um sismo, tem duas piscinas grandes, sete piscinas individuais, um pátio e um templo. Tudo era abastecido com um sistema hidráulico que ainda hoje funciona. É, talvez, o maior achado do género da Península Ibérica.