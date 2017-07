Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chefe de gabinete de Sócrates apertado no Marquês

Magistrados da Operação Marquês passam a pente fino a conta bancária na CGD de Guilherme Dray.

Por Débora Carvalho | 03:05

A conta bancária do ex-chefe de gabinete de José Sócrates está a ser passada a pente fino pelos investigadores da Operação Marquês. O Ministério Público pediu à CGD o extrato com todos os elementos da conta de Guilherme Dray entre 2010 e 2015. O objetivo será averiguar se foram feitos pagamentos suspeitos.



No centro das investigações estão os pedidos de Sócrates ao seu ex-chefe de gabinete para a marcação de encontros com figuras como o antigo presidente do Brasil Lula da Silva e o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, entre 2013 e 2014.



O procurador Rosário Teixeira já teve acesso aos rendimentos auferidos pelo advogado, entre 2006 e 2014, pelo que deverá cruzar estes dados com as informações bancárias. Guilherme Dray exerceu funções como chefe de gabinete de Sócrates entre 2009 e 2011. Antes disso, foi chefe de gabinete do ministro das Obras Públicas Mário Lino, entre 2005 e 2009.



Ao que o CM apurou, o Ministério Público considera que as escutas revelam que os contactos estabelecidos por Dray facilitavam a intervenção de Sócrates em mercados da América Latina, como o Brasil. Os investigadores suspeitam de que os encontros com grandes personalidades brasileiras destinavam-se a beneficiar negócios de amigos, entre os quais empresas de Paulo Lalanda de Castro, antigo patrão de Sócrates.



Interrogado em março de 2015 no âmbito deste processo, Dray confirmou a colaboração com Sócrates para a obtenção de contactos, quer ao nível do Instituto Lula, quer ao nível do Ministério da Saúde brasileiro, numa altura em que já tinha saído do governo e trabalhava no setor privado. O advogado integrou os quadros da Ongoing ainda em 2011 e em 2013 passou a receber rendimentos por serviços prestados às empresas ligadas a Carlos Santos Silva.



Dray escusou-se a comentar

O Correio da Manhã contactou ontem o ex-chefe de gabinete de José Sócrates, mas Guilherme Dray não quis fazer nenhum comentário sobre este caso.



Nova Iorque foi ponto de encontro

José Sócrates encontrou-se em Nova Iorque com o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, por intermédio de Guilherme Dray. A reunião foi em setembro de 2014.



Favores para o ex-patrão de Sócrates

O antigo patrão de Sócrates, Paulo Lalanda de Castro, encontrou-se no Brasil com vários membros do Governo através de contactos pedidos pelo ex-primeiro-ministro.



Lula da Silva era assunto de conversa

Por diversas vezes, José Sócrates pediu a Guilherme Dray para marcar encontros com o antigo presidente do Brasil, Lula da Silva, revelam as escutas da Operação Marquês.



PERFIL

Guilherme Dray é licenciado em Direito. Foi chefe de gabinete do ministro Mário Lino, entre 2005 e 2009. Foi nomeado em 2009 chefe de gabinete de José Sócrates, tendo desempenhado funções até 2011. O advogado e professor trabalhou na Ongoing.