Chefe de traficantes ameaçou matar juíza

Em 2008, José Silva levou nove anos de prisão. Volta a ser detido pelo mesmo crime.

Por Silvana Araújo Cunha, Tânia Laranjo e F.M. | 10:28

Desde 2015 que o grupo trazia, de carro, haxixe do Sul de Espanha para o Norte de Portugal. O cabecilha era José Silva, de 46 anos. ‘Capacete’, como é conhecido, já tinha sido condenado, em 2008, por tráfico de droga, no Tribunal de Santa Maria da Feira. Na altura, ameaçou uma juíza de morte durante a leitura do acórdão que o puniu com nove anos de prisão. Foi detido pelo mesmo crime, na quinta-feira, numa área de serviço de Pombal, ao regressar com mais dois cúmplices de novo abastecimento. Tinham na mala do automóvel 65 quilos de haxixe.



Em buscas realizadas no mesmo dia, a PJ deteve outros três elementos e apreendeu mais 30 quilos da mesma droga. No mercado, os 95 quilos valeriam um milhão de euros.



Os detidos, cinco de Vila Nova de Gaia e um de Trás-os-Montes, colaboravam com uma rede estrangeira. A droga era enviada de Marrocos para Espanha, e estaria identificada com a sigla ‘K7’ - numa associação à alcunha do cabecilha. O destino, explicou Arnaldo Silva, coordenador da investigação a crimes de droga na PJ do Porto, seria o Norte do País, incluindo concelhos a Sul do Douro.



Foram ainda apreendidos quatro carros de gama média/alta que eram utilizados no transporte da droga, dinheiro, armas e balanças. Os detidos, entre os 23 e os 62 anos, vão ser ouvidos hoje no Tribunal da Feira. A PJ teve o apoio da GNR de Aveiro, da Brigada de Trânsito e da Guardia Civil.