Chefe ferido em braço após rixa na cadeia

Guarda prisional ficou ferido num braço ao ser empurrado contra uma grade, em Leiria.

Por M.C. | 09:15

Um chefe da guarda prisional ficou ferido num braço ao ser empurrado contra uma grade quando tentava, com o apoio de outros dois guardas, pôr termo a uma rixa que deflagrou no refeitório do Estabelecimento Prisional de Leiria (Jovens).



Os distúrbios ocorreram à hora de jantar de segunda-feira, quando apenas os três guardas estavam de serviço.



O chefe teve de ser hospitalizado.



Horas depois, já na manhã de ontem, um outro recluso pegou fogo ao colchão da cela.