Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chefes contra divisões no circo de Natal

PSP definiu as filas da frente do circo Cardinali apenas para a classe de oficiais e famílias.

Por M.C. | 07:31

O Sindicato Nacional da Carreira de Chefes (SNCC) da PSP escreveu ao Diretor Nacional desta força de segurança protestando contra a discriminação entre classes existente no circo de Natal da Polícia.



Recorde-se que, tal como o CM noticiou, a PSP definiu as filas da frente do circo Vítor Hugo Cardinali, no Parque das Nações, em Lisboa, apenas para a classe de oficiais e famílias.



Para o SNCC, esta é uma situação que "merece a intervenção do Diretor Nacional".