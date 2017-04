Chefes da PJ nas mãos de barões da droga

Tanto Dias Santos – já na reforma – como Ricardo Macedo mantinham relações próximas com alguns barões da droga, nomeadamente Franquelim Lobo e Manuel Manero. O antigo coordenador Dias Santos receberia mesmo uma avença pelo fornecimento de informações aos suspeitos. As autoridades detetaram largas dezenas de milhares de euros em contas bancárias dos dois elementos da PJ, bastante superiores aos ganhos auferidos por cada um.O fornecimento destas informações terão prejudicado – e até mesmo abortado – diversas operações que tinham como alvo as redes de traficantes.